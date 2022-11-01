اليوم السابع
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انخفاض الحرارة غدا وفرص سقوط أمطار بعدة مناطق.. والصغرى بالقاهرة 19 درجة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:23 م
انخفاض الحرارة غدا وفرص سقوط أمطار بعدة مناطق.. والصغرى بالقاهرة 19 درجة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 40%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50 .
 
كما يشهد الغد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء:  القاهرة العظمى 26  درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

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