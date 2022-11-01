القبض على سائق وحلاق قطعا يد شاب بسبب خلافات أسرية فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض علي سائق ونجل خاله "حلاق"، لقيامهما بقطع كف شاب علي صلة نسب بهم، بسبب خلافات أسرية بينهم فى مدينة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من احد المستشفيات يفيد باستقبال سائق توكتوك ومقيم عرب غنيم، مصاب بجرح قطعى بالرأس، وجرح قطعى غائر بالبطن، وبتر في كف اليد اليسري، على اثر مشاجرة مع آخرين علي صلة نسب بهم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب خلافات أسرية وتطور الأمر لاحقا وقام كل من "محمد.ص"، 30 سنة، سائق، و"شعبان. ص"، 47 سنة، حلاق، بالإعتداء علي الضحية بسلاح أبيض محدثين إصابته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان بعد هروبهما لمحافظة المنوفية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.