الغرفة الأمريكية تنظم لقاء حول دعم التعاون مع أفريقيا.. الأربعاء المقبل

كتب عبد الحليم سالم

تستضيف غرفة التجارة الامريكية بواشنطن ، من خلال مركز الأعمال الأمريكي الأفريقي (USAfBC)، الجزء التالي من أحدث مبادرات الغرفة "التقدم مع أفريقيا" Advance with Africa الأربعاء 2 نوفمبر المقبل.

وذكرت الغرفة على موقعها الرسمي، أن مبادرة Advance with Africa عبارة عن حملة ترويجية وطنية وحملة تهدف إلى زيادة أعمال عدد الولايات المتحدة في القارة الافريقية ، لافتة إلى أن المبادرة تركز على فهم الشركات للفرص التجارية في أفريقيا، وتحويل السرد حول مناخ الأعمال في إفريقيا، وتبديد الأساطير - وخلق فرص جديدة للشركات الأمريكية الكبيرة والصغيرة.

وأضافت الغرفة، أنه في كل محطة سنجمع قادة من القطاعين العام والخاص من الحكومة ومجتمع الأعمال، بالشراكة مع شبكتنا المحلية من الغرف، للمناقشات، والمشاركة، وحلقات النقاش التي تشرح فرص الأعمال لتوسيع الملف التجاري لأفريقيا محليًا، وزيادة الصادرات والاستثمار، مع تسليط الضوء على الأدوات لدعم الداخلين الجدد إلى السوق، وتنمية الفرص التجارية.