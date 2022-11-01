العدل تقرر إعادة تشكيل لجان التوفيق فى المنازعات بالدقهلية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإعادة تشكيل لجان التوفيق في بعض المنازعات من اللجنة الأولى وحتى الثامنة في محافظة الدقهلية، بحيث تقتصر على 4 لجان.

كان أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، حيث تضمن الحصاد بالنسبة لإدارة لجان التوفيق فى المنازعات قيام الأمانة العامة متابعة الطلبات المتداولة فى اللجان وعددها مليون و291 ألفا و737 قضية، وصدر فيها مليون و272 ألفا و378 قرارا بنسبة إنجاز 98.5%.

كما صدر عدد من القرارات الوزارية بشأن تغير مقار 20 لجنة إلى مقر أفضل وتعديل اختصاص 8 لجان ودمج 20 لجنة لصالح العمل، مع إصدار 9 كتب دورية لتنظيم وإنجاز العمل باللجان.