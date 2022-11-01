الطقس فى بورسعيد.. اعتدال فى درجات الحرارة وسطوع للشمس.. صور

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، حالة من اعتدال في درجات الحرارة، وسطوع الشمس، والسماء صافيه تماماً من أية غيوم.

وتسير الأنشطة الملاحية من حركة السفن بمجري قناة السويس الملاحي استقرار تام، وكذلك حركة الصيد في البحر الأبيض المتوسط، هذا بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والصناعية.

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

كما أنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، وتمتد خفيفة إلى المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار.

كما قالت الهيئة، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية، أما بالنسبة للقاهرة الكبرى فهناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%.

كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.