اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 11:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: البعوض ينشر الأمراض بشكل أسرع مع ارتفاع درجات الحرارة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:49 ص
الصحة: البعوض ينشر الأمراض بشكل أسرع مع ارتفاع درجات الحرارة الصحة تحذر من تغير المناخ
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يواصل البعوض نشر الأمراض بشكل أسرع من أى وقت مضى.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة.
 
أكدت وزارة الصحة والسكان أنه ضمن خطة الوزارة لتأمين مؤتمر المناخ، تم توفير عيادات طبية مجهزة لتقديم الخدمة الطبية للوفود المشاركة في المؤتمر.
 
 وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أكد حرص الوزارة على تطعيم العاملين بالفنادق دورياً، حرصاً على سلامتهم وصحتهم العامة، ولضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمترددين على الفنادق.
 
ولفت إلى تطعيم العاملين بمختلف أنواع اللقاحات المضادة للعديد من الأمراض، خاصةً المضادة لفيروس كورونا، مؤكداً استمرار حملات التطعيم الدورية، ضمن خطة التأمين الصحي لمؤتمر المناخ.
 

 

 


الصحة

مؤتمر المناخ

البعوض

اخبار مصر

الاضرار الصحية لارتفاع الحرارة

ارتفاع الحرارة



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20٪ على القاهرة الكبرى

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:38 ص

الصحة: تفعيل العمل بـ452 عيادة تخصصية فى 51 وحدة صحية بالبحيرة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:38 ص

الصحة: جرعة لقاح كورونا التنشيطية تقوى المناعة وتحمى من الأعراض الخطيرة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:33 ص

حملات توعية لمنصة تغيرات المناخ مع "القومى للمرأة" و"التربية والتعليم" بأسوان

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:34 ص

أفريقيا تضبط ساعة إنقاذ الأرض بـ"توقيت القاهرة".. القارة السمراء تراهن على قمة شرم الشيخ لوقف تغيرات المناخ.. نيجيريا: استضافة مصر لـcop27 فرصة مهمة لعرض قضايا الأفارقة.. رئيس السنغال: مصر صوتنا فى مؤتمر المناخ

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:00 ص

التنسيقية تواصل جولات الحوار الوطنى وتناقش قضية تغير المناخ بجامعة الأقصر

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:48 ص

لجنة الفضاء بالمهندسين تكشف أهمية إطلاق أول قمر صناعي لمراقبة تغيرات المناخ

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة