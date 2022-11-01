الصحة: البعوض ينشر الأمراض بشكل أسرع مع ارتفاع درجات الحرارة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يواصل البعوض نشر الأمراض بشكل أسرع من أى وقت مضى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة.

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه ضمن خطة الوزارة لتأمين مؤتمر المناخ، تم توفير عيادات طبية مجهزة لتقديم الخدمة الطبية للوفود المشاركة في المؤتمر.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أكد حرص الوزارة على تطعيم العاملين بالفنادق دورياً، حرصاً على سلامتهم وصحتهم العامة، ولضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمترددين على الفنادق.

ولفت إلى تطعيم العاملين بمختلف أنواع اللقاحات المضادة للعديد من الأمراض، خاصةً المضادة لفيروس كورونا، مؤكداً استمرار حملات التطعيم الدورية، ضمن خطة التأمين الصحي لمؤتمر المناخ.