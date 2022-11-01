السيطرة على حريق مكتب محاماة فى فيصل دون إصابات

عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب فى مكتب محاماة داخل عقار سكني بمنطقة فيصل بدون وقوع اي إصابات.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بعقارفي شارع فيصل الرئيسي بمحطة التعاون.

وتم الدفع برجال الإطفاء مدعومين بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق مشتعل بمكتب محاماة بالطابق الأول بعقار مكون من 9 طوابق.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتم السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة .