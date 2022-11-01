السفيرة سها جندى: مصر قطعت شوطا كبيرا فى القضاء على الهجرة الغير شرعية

الأمير نصرى

أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى القضاء على الهجرة الغير شرعية، موضحة: أن معظمهم لم يصل إلى البلاد المتجهين إليها، ومن يصل يستغله المتاجرون بالبشر.

وأضافت السفيرة سها جندى، خلال برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc" والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه مازالت جماعات الشر تستقطب العاملين المصريين لدولة ليبيا ودول أخرى والهجرات الغير شرعية.

وأشارت إلى أن الوزارة نفذت مبادرة "مراكب النجاة"، بالتعاون مع العديد من الوزارات، موضحة أنه من خلالها نذهب للمناطق المعرضة للهجرة الغير شرعية ونعمل على توعيتهم بخطورتها.

أوضحت، يوجد لدينا مجموعة شق تشغيلى لعدد من المهن للسفر إلى ألمانيا، يتم من خلاله إعداد المتدرب الذى تم اختياره للسفر لألمانيا للتعرف على البيئة وطريقة التشغيل فى هذه الدولة، كما يوجد جزء خاص نؤهله للعيش فى ألمانيا بسبب اختلاف اللغة والعادات والتقاليد، مضيفة أنه عندما يسافر المصرى إلى هناك يتم تدريبه أيضا ويحصل على مقابل أثناء التدريب.