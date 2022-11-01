السجن المؤبد لـ3 متهمين لجلبهم 500 طربة حشيش ومبيدات سامة عبر منفذ السلوم

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب رئيس المحكمة ،وبعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار جمال عبد الناصر سالم وسكرتير المحكمة محمود بلال ، بالسجن المؤبد حضوريا لكل من " و.م.ع " و " ن.م.ع " والمؤبد غيابيا للمتهم " ع.ص.ال"، وتغريم كل منهما 500 الف جنيه والتعويض الجمركي المقرر ومصادرة المضبوطات والسيارة المستخدمه ، لاتهامهم بجلب مواد مخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة ، برقم 8836 لسنة 2022 جنايات السلوم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط سيارة وبداخلها كمية كبيرة من المخدرات ومضبوطات مهربه بمنفذ السلوم الجمركي.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام كل من " و.م.ع " و " ن.م.ع " و " ع.ص.ال" بمزوالة نشاطا إجراميا في جلب المواد المخدرة عن طريق منفذ السلوم ، وبتقنين الاجرءات خلال تفتيش سيارة نقل كبيرة بها مقطورة تلاحظ ، وجود بعض الأجسام الغريبة داخل كابينه السائق ، قيادة المتهم الثاني " ن.م.ع " ، وبتفتيش السيارة عثر علي عدد 500 طربة حشيش ، وكذلك عدد 12 تليفونا محمولا جديدا، وعدد 950 أنبوبة مواد سامه مبيدات حشرية.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم الثاني، باستلام تلك المضبوطات من المتهم الثالث وجلبها من دولة ليبيا الي الأراضي المصرية عن طريق منفذ السلوم، وتسليمها الي المتهم الأول مقابل مبالغ مالية متفق عليها ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين.