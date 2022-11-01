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الرئيس السيسى يتوجه إلى الجزائر اليوم للمشاركة بالقمة العربية الـ31

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 08:50 ص
الرئيس السيسى يتوجه إلى الجزائر اليوم للمشاركة بالقمة العربية الـ31 الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، إلى الجزائر الشقيقة، للمشاركة فى القمة العربية الحادية والثلاثين، والتى ستعقد على مدار يومى الأول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية،  بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة، بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.
 
كما سيتضمن برنامج الرئيس عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

السيسى

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