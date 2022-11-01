اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الجزائرى يدعو لبناء تكتل اقتصادى عربى يمكنه مجابهة التحديات والمخاطر

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 08:18 م
الرئيس الجزائرى يدعو لبناء تكتل اقتصادى عربى يمكنه مجابهة التحديات والمخاطر القمة العربية - أرشيفية
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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قال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إن القمة العربية تتزامن مع ذكرى اندلاع ثورة التحرير، معربا عن شكره للقادة على مشاركتهم للجزائر هذه الذكرى.
 
وأضاف تبون، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة المنعقد اليوم الثلاثاء في مركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمه الجزائرية، أن القمة العربية تنعقد في ظل ظروف استثنائية بالغة التعقيد والحساسية خاصة في العالم العربي، تعد الاصعب في تاريخه.
 
وشدد على أن تعاظم التحديات الداخلية والخارجية فاقمت الأوضاع مع زيادة الاستقطاب وتاثيره في تصعيد الأزمات، وهو ما يبدو في أزمة الأمن الغذائى، مشيرًا إلى أن الإمكانيات العربية تؤهل العالم العربي للتواجد بقوة على الساحة الدولية عبر بناء تكتل اقتصادى عربي، من شأنه مجابهة التحديات.
 
وتأتي كلمة تبون في افتتاح أعمال القمة العربية، حيث تسلم رئاسة الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية من نظيره التونسي قيس سعيد.
 
وتأتي القمة العربية في هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، على خلفية تفشي وباء كورونا، حيث انعقدت لآخر مرة في مارس 2019، في تونس.

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الجلسة الافتتاحية للقمة العربية

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