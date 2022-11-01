الذهب يواصل الانخفاض ويخسر 10 جنيهات لليوم الثانى والدولار يستقر بالبنوك.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

تناول الزميل عبد الحليم سالم ،أبرز الأخبار الاقتصادية والخدمية فى نشرة تلفزيون اليوم السابع الاقتصادية اليوم الثلاثاء على رأسها استقرار الدولار وانخفاض الذهب .

أعلنت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا لشهر نوفمبر بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 20 نوفمبر.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، في تعميم "التحول الرقمي" في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أتاحت شركة بتروتريد 14طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، بحسب ما استعرضه الزميل عبد الحليم سالم فى النشرة ،التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرًا عليهم فى أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهرى.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة بتروتريد، قد أطلقت تطبيق جديد للهواتف المحموله تم تصميمه لتسجيل قراءات عدادات الغاز بواسطة كاميرا الهاتف ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العُملاء ومعرفة قيمة الفاتورة ودفعها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية والحكومية المُختلفة على مستوى الجمهورية والذى يعد التطبيق بمثابة فتح قناة اتصال جديدة لتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي.

أسعار الذهب اليوم تنخفض 10جنيهات.. وعيار 21 بـ1210جنيهات

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعا بحوالي جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1210 جنيهات للجرام، وذلك على خلفية استقرار ملحوظ في سعر الدولار بالسوق المصرفي، حيث سجلت الأسعار مستويات قياسية للمعدن النفيس على مدار الأيام الماضية.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 1037 جنيها.

عيار 21 سجل 1210 جنيهات.

عيار 24 سجل 1383 جنيها.

الجنيه الذهب 9680 جنيها.

استقرار ملحوظ فى سعر الدولار بالبنوك فى التعاملات الصباحية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الثلاثاء استقرارا عند مستوات آخر التعاملات أمس الاثنين، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى 23.90 جنيه للشراء، 24 جنيها للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 24.05 جنيها للشراء، 24.18 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

24.05 جنيه للشراء.

24.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

23.90 جنيه للشراء.

24 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

24 جنيه للشراء.

24.1 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

23.90 جنيه للشراء.

24 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

24 جنيه للشراء.

24.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.10 جنيه للشراء.

24.20 جنيه للبيع.

محمود محيى الدين: ضرورة مضاعفة التمويل المخصص للتكيف حتى 62 مليار دولار

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة التمييز بين التكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية حيث يجب معالجة كل ملف بشكل مختلف، خاصة أن ملف التكيف مازال يعاني بالفعل من قدر كبير من الإهمال ونقص التمويل.

وجاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة حول تمويل تحدي التكيف العالمي بمشاركة العديد من المختصين وممثلي المنظمات الدولية المعنية .

وشدد رائد المناخ التأكيد على أهمية التكيف بالنسبة للاقتصادات النامية في الأسواق الناشئة ولأفريقيا على وجه الخصوص.

ووفقا للتقرير الصادر عن مبادرة سياسة المناخ، تحتاج إفريقيا 2.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و 2030 بمتوسط ​​277 مليار دولار سنويًا.

وبهذا الصدد، أوضح محيي الدين أن أفريقيا في الوقت الحالي تحصل على ما يقرب من 29.5 مليار دولار سنويًا فقط من بينها 14.6مليون دولار للتخفيف وحوالي 11.4 مليون دولار للتكيف، وفي السياق ذاته، أكد محيي الدين على ضرورة مضاعفة المبلغ المخصص للتكيف بمقدار ست مراتٍ للوصول إلى 62 مليار دولار.