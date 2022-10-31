ارتفاع كبير لمؤشرات البورصة المصرية وسعر الذهب ينخفض 10 جنيهات.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم الارتفاع الكبير الذى شهدته البورصة، وذلك خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع، والتى أعدها الزميل محمود عسكر، حيث أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 13.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 764.749 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 11372 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2065 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 13800 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4646 نقطة.

واستعرض النشرة عدة أخبار:

أسعار الذهب اليوم تنخفض 10جنيهات وعيار 21 يسجل 1215جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم بما يقارب 10جنيهات، مستهل تعاملات الأسبوع وذلك بعد تحرير سعر الصرف وحدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه، وهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1225 جنيها للجرام إلي 1215 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1040 جنيها.

عيار 21 سجل 1215 جنيهات.

عيار 24 سجل 1388 جنيها.

الجنيه الذهب 9720 جنيهات.

5 مليارات جنيه فائض الموازنة فى الربع الأول من 2022/2023.. و161مليار إيرادات

حققت الموازنة العامة للدولة، إجمالي إيرادات بلغ 161.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 21.7 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5%، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 82.7% من إجمالي الإيرادات، و17.3% من الإيرادات غير الضريبية، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية.

وبلغ الفائض الأولي للموازنة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023 حوالي 5 مليارات جنيه بنسبة 0.1% من الناتج المحلي، مقابل عجز -0.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات بنحو 15.5%.

البنك المركزي يقرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل

أعلن البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل الموافق 3 نوفمبر 2022.

وذكر البنك المركزي -في بيان له اليوم الاثنين- أنه سيتم الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة الذي عقد يوم الخميس الماضي.

الأحد المقبل.. آخر فرصة لحجز وحدات مبادرة سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل

حددت وزارة الإسكان، يوم الأحد المقبل، كاخر موعد للتقدم لحجز وحدات مبادرة سكن لكل المصريين من محدودي ومتوسطي الدخل ، وذلك لمن قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدمات الحجز قبل انتهاء الموعد الخميس الماضي.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين 3 " شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي عدد كراسات الشروط التي تم سحبها من مكاتب البريد تخطي ٢٥٣.٤ ألف كراسة، بواقع ١١٣٤٩٨ كراسة شروط للوحدات جاهزة التسليم، و١٣٩٩٢٠ كراسة شروط للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا.