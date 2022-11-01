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الدفاع البريطانية: روسيا تنقل صواريخ باليستية إلى بيلاروسيا كرسالة للغرب

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 11:30 ص
الدفاع البريطانية: روسيا تنقل صواريخ باليستية إلى بيلاروسيا كرسالة للغرب الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا نقلت على الأرجح صواريخ باليستية كبيرة إلى بيلاروسيا كرسالة إلى الغرب".

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في بيان حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن موسكو لديها مخزون محدود للغاية من صواريخ "إيه إس-24 كيلجوي"، مشيرة إلى أنها تواصل استهلاك ذخائرها المتطورة بعيدة المدى ضد أهداف ذات أهمية عملياتية محدودة.

وأشارت الوزراة إلى أن وضع مثل هذه الأسلحة في بيلاروسيا يمنح روسيا فرصة ضعيفة فيما يتعلق بضرب أهداف إضافية داخل أوكرانيا، مضيفة أنه من المرجح أن موسكو نفذت نشر الصورايخ بشكل أساسي لتبعث رسالة إلى الغرب وتصور بيلاروسيا على أنها متواطئة بشكل متزايد في الحرب.

وأوضحت الوزارة أن الصور أظهرت أن طائرتين اعتراضيتين من طراز "ميج-31 كيه فوكس هاوند" كانتا متوقفتين بشكل شبه مؤكد في مطار "ماتشوليشي" في بيلاروسيا في 17 أكتوبر الماضي.

 


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