الجامعة التكنولوجية بالأقصر تشارك بندوة عن تغيرات المناخ بمدينة طيبة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية الجديدة بالأقصر، فى فعاليات ندوة توعوية عن مخاطر التغيرات المناخية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجهاز مدينة طيبة، تحت إشراف كل من الدكتورة صباح محمود، والدكتورة أسماء محمد أحمد، وإيمان دردير محمد، مسؤول رعاية شباب الجامعة، ومحمود شوقي، علاقات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة التكنولوجية بطيبة.

وجاءت الندوة تحت عنوان "تداعيات التغيرات المناخية وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة والهيدروجين الأخضر"، والتي تنظمها الوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص للمرأة بجهاز مدينة طيبة الجديدة، بناء على توجيهات المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس الجهاز، تزامنا مع استعدادات مصر لإستضافة قمة المناخ cop 27.

وتناولت الندوة، التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسبابها وأضرارها، والحلول وكيفية التكيف معها، والجهود المبذولة من مصر لمواجهتها، وكذلك جهود مدينة طيبة، وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، حاضر فيها كل من الدكتور محمد عبده عبدالسميع، باحث شئون بيئية بجهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية، وأحمد محمد العوني، مدير مدرسة المتفوقين بالأقصر، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، وتخلل الندوة، عرض فيلما تسجيليا، وتقديم عرض مسرحي للمؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية - فريق نواة الأقصر.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل زين الدين، أن مشاركة الجامعة في الندوة يأتي في إطار الاهتمام بملف التغيرات المناخية ومخاطرها، مؤكدا أن الجامعة ستشهد خلال الفترة المقبلة، تنظيم سلسلة من الندوات والمحاضرات التوعوية والأنشطة لطلاب الجامعة.



الجامعة التكنولوجية بالأقصر تشارك بندوة عن التغيرات المناخية



طلاب الجامعة يشاركون بندوة عن التغيرات المناخية بمدينة طيبة