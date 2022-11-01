التعليم توجه بالالتزام بتقسيط مصروفات المدارس الرسمية لغات

كتب ـ محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية بضوابط تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للغات وعدم مطالبة أولياء الأمور بسداد المصروفات دفعة واحدة، مشددة على أن مخالفة قرار تقسيط المصروفات الدراسية يعرض للمساءلة القانونية.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر تقسيط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية التجريبية للغات على 3 أقساط، الأول منها أول أكتوبر المقبل بواقع 50% والقسط الثانى، منها أول شهر يناير المقبل بواقع 30%، والقسط الثالث منها في شهر مارس المقبل بواقع 20%.