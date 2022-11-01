مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. إجراء الاختبار الإلكترونى لوظيفة مدرس فصل بسوهاج

كتب محمود طه حسين

تُجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بداية من اليوم وحتى 3 نوفمبر الجارى اختبار المتقدمين من محافظة سوهاج لوظيفة معلم مساعد معلم فصل ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

وأُجرى الثلاثاء 25 أكتوبر الجارى، الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنواع الاختبارات التى يؤديها الخريجين الذين تقدموا للعمل بمسابقة 30 ألف معلم، حيث أكدت الوزارة أن اجتياز هذه الاختبارات شرط أساسيا فى القبول والاختيار والتعيين، نستعرض فى التقرير التالى أنواع هذه الاختبارات.

- اختبارات الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتشمل اختبارات الحاسب الآلى، والمعلومات العامة مثل المشروعات الجارية في الدولة واستراتيجية مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

- "اختبار كفايات تربوية" وتشمل المهارات التي يجب أن تتوفر في المعلم، منها ما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال والإدارة والإشراف.

- اختبارات في التخصص، وتشمل ما يتعلق بطرق ومناهج تدريس المواد حسب تخصص الخريج.

- الكفايات السلوكية، وتم تحديد قرابة 12 سمة يجب أن تتوافر في المعلم بدءا من السمات الشخصية والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي وكذلك المهارات الوظيفية وتشمل السمات التي يجب أن تتوفر في المعلم منها التفكير الناقد والإدراك والتركيز.

- الكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم منها اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية".