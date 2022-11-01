ارتفاع ضحايا التنقيب عن الآثار بالفيوم إلى 3 قتلى ومصاب

الفيوم رباب الجالى

ارتفع ضحايا انهيار جزء من منزل بقرية الغرق بمركز اطسا، اثر عمليات للتنقيب عن الاثار، إلي 3 جثث ومصاب، حيث كانت تتم داخل التمنزل، اعمال حفر، للتنقيب عن الآثار، وتم عمل حفرة عميقة داخل المنزل، تسببت في انهيار حائط داخلي بالمنزل، وتسببت في وفاة 3 واصابة مواطن وتم نقل الجثث والمصاب الي مستشفي اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا، بانهيار جزء من منزل، بقرية الغرق بمركز اطسا، ووجود جثث ومصاب ، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف، الي مكان الحادث، وتبين ان المنزل كانت تتم به عملية تنقيب عن الآثار، وتم عمل حفرة عميقة بداخله، وانهارت فجأة، وتسببت في وفاة 3 من المتواجدين داخل المنزل، واصابة آخر وتم نقل الجثث والمصاب الي مستشفي اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.