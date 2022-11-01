إزالة تعديات رصدتها المتغيرات المكانية بكفر العلو بحلوان .. صور

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة الجنوبية للتصدى لكافة المخالفات وإزالة التعديات و البناء المخالف في المهد.

وفى إطار ذلك تابعت جهود رئاسة حي حلوان بقيادة هالة سيد عبد النبي رئيس حي حلوان وبالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بتنفيذ حملة ازالة بالموقع الكائن بعرب البراوي خلف سور السكة حديد البضاعة بمنطقة كفر العلو جنوب حلوان، وذلك لتنفيذ ازالة التعديات المقامة وفقا لنقاط المتغيرات المكانية، وذلك بمعاونة الأجهزة المعنية وبتوفير فرق العمل والمعدات اللازمة.

أسفرت الحملة عن إزالة 5 نقاط متغيرات مكانية شملت أسوار وغرف ومباني من الطوب الابيض البلوك وعشة بدون سقف، وتم إزالة تلك التعديات إزالة كلية حتي سطح الأرض بمساحة إجمالية ( 1400 م) تقريبا.

جاء ذلك بمعاونة الاجهزة المعنية والقوات الشرطية و رئيس دورية قسم شرطة حلوان وتم عمل محضر اداري بقسم شرطة حلوان و التنبيه باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والازالة الفورية في المهد.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة متابعة ملف إزالة التعديات علي أملاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة وهيبة الدولة علي أراضيها وتفعيل دور مشرفي المربعات بالمتابعة المستمرة لرصد كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي سياق آخر واستمرارا للجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي ورفع كفاءة واعادة تأهيل محيط الترع والمصارف والتشجير بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية اتساعا للرقعة الخضراء وخلق متنفس حضاري جمالي يتمتع به المواطنين.

وبالتنسيق مع إدارة الري بحلوان تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال التطهير ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من ترعة الرشاح بمنطقة عرب غنيم حيث يتم التخلص من نواتج التطهير والقمامة والمخلفات على جانبي الترع باستخدام لوادر وسيارات ومعدات الحي وشركة النظافة بالمساهمة مع إدارة الري بحلوان.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في وقت سابق اعمال تنفيذ خطة تشجير محيط ترعة الرشاح ارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظا على الصحة والسلامة العامة وتحسين مستويات جودة المناخ في ظل انتشار الأوبئة والأمراض عالميا من خلال حملة استمرت لمدة اسبوع مع استمرار أعمال رفع المخلفات بالمصرف والذي يقع بالقرب من مناطق عرب وعزبة الوالدة وزراعة الأشجار في الطريق الممتد من شارع كورنيش النيل تقاطع شارع عمر بن عبد العزيز حتى نهاية المصرف بمنطقة عزبة الوالدة حيث تم تخصيص 500 شجرة لزراعتها.

كانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد وجهت بصورة مستمرة بضرورة متابعة أعمال النظافة والتطهير للترع والمصارف ومخرات السيول بنطاق احياء المنطقة الجنوبية في اطار خطة عمل مكثفة تستهدف نشر الوعي البيئي والمشاركة الفعالة في تحسين جودة الهواء.

وفي نفس السياق تم رفع كفاءة النظافة بعدة شوارع بنطاق حي حلوان بشارع كورنيش النيل وشارع منصور وميدان الشهداء وميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها وشارع أحمد أنسي وشارع حيدر وشارع فيضي ومنطقة عزبة الوالدة وطريق الاتوستراد بحلوان وتأتي هذه الأعمال علي فترات مختلفة علي مدار اليوم الواحد للحفاظ علي نظافة الشوارع والمظهر اللائق للحي.