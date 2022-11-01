اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:50 م
أكرم القصاص
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أمطار متوسطة على مدينة السادات فى المنوفية والمحافظ يعلن رفع درجة الاستعداد

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:13 م
أمطار متوسطة على مدينة السادات فى المنوفية والمحافظ يعلن رفع درجة الاستعداد أمطار - أرشيفية
المنوفية -فريق المحافظات

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شهدت، منذ قليل، مدينة السادات بمحافظة المنوفية، هطول أمطار متوسطة على معظم أنحاء المدينة.

وعلى الفور أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظة المنوفية أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة موجة الطقس التى تشهدها معظم محافظات الجمهورية ومنها محافظة المنوفية.

وواصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار  والسيول، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الأمطار  المحتملة والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار  المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار  بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياة المنوفية



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