أمطار متوسطة على مدينة السادات فى المنوفية والمحافظ يعلن رفع درجة الاستعداد

شهدت، منذ قليل، مدينة السادات بمحافظة المنوفية، هطول أمطار متوسطة على معظم أنحاء المدينة.
وعلى الفور أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظة المنوفية أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة موجة الطقس التى تشهدها معظم محافظات الجمهورية ومنها محافظة المنوفية.
وواصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.
ووجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الأمطار المحتملة والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.
وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.
أمطار متوسطة على مدينة السادات فى المنوفية والمحافظ يعلن رفع درجة الاستعدادالثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:13 م
مشاركة
شهدت، منذ قليل، مدينة السادات بمحافظة المنوفية، هطول أمطار متوسطة على معظم أنحاء المدينة.
الموضوعات المتعلقة
محافظ المنوفية يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينالثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:38 م
محافظ المنوفية يلتقي أهالي قرية النعناعية لبحث مطالبهمالإثنين، 31 أكتوبر 2022 03:06 م
إحالة 9 متهمين من قيادات ومسؤولى محافظة المنوفية للمحاكمة العاجلةالأحد، 30 أكتوبر 2022 11:34 ص
محافظ المنوفية يكلف رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز أماكن لإقامة شوادر لبيع السلعالجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:23 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة