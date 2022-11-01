أمطار رعدية ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بدءا من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كل الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية

- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

- الثلاثاء 1 نوفمبر :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60%

فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة بنسبة حدوث 40%

فرص ضعيفة لسقوط أأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

- الأربعاء 2 نوفمبر :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

- الخميس 3 نوفمبر:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- من الجمعة 4 نوفمبر حتى الأحد 6 نوفمبر:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.