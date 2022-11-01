أطباء الدقهلية تتفق مع مديرية الأمن على طرق الإبلاغ عن الاعتداءات على المستشفيات

كتبت آية دعبس

اتفقت نقابة الأطباء بالدقهلية مع إدارة تأمين المستشفيات بمديرية أمن الدقهلية على الإجراءات القانونية والتنفيذية المتبعة عند تحرير محاضر الإبلاغ عن الاعتداءات على المنشآت الصحية والعاملين بها.

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية أنه قام بلقاء المقدم شريف البلعوصي وكيل إدارة تأمين المستشفيات بمديرية أمن الدقهلية وتم الإتفاق على أن تقوم إدارة المنشأة الصحية المتواجدة وقت الاعتداء بتحرير مذكرة ممهورة بخاتم المنشأة تحتوي على تفاصيل الواقعة المراد تحرير محضر عنها و تضم أسماء المعتدى عليهم من العاملين وأسماء الشهود إن وجدت وكذلك بيان بالتلفيات في حالة وجودها وتقرير طبي بالاصابات إن وجدت ورقم هاتف المعتدى عليه.

وأضاف الشحات أن المقدم شريف البلعوطي أكد أنه تبعاً لذلك يتم تحرير المحضر بنقطة شرطة المستشفى ويتم أخذ أقوال الطبيب المعتدى عليه و يبقى في محل عمله ويقتاد المعتدي إلى قسم الشرطة، كما أنه لا بد من حضور محامي نقابة أطباء الدقهلية مع الطبيب المعتدى عليه عند استدعاءه في النيابة العامة لأخذ أقواله وأعلن عن أسماء وأرقام محامي النقابة والتي أرسلها الشحات إلى عميد كلية طب المنصورة ووكيل وزارة الصحة بالدقهلية ومدير فرع شمال شرق الدلتا للتامين الصحي وتم نشرها على صفحة نقابة الدقهلية لتوعية الأطباء والجهات الإدارية بالاستعانة بهم عند حدوث مثل هذه الوقائع.

وثمنت النقابة العامة للأطباء هذا النشاط الذي قامت به نقابة أطباء الدقهلية، موجهة الشكر لمديرية أمن الدقهلية على هذا التجاوب، ودعت جميع النقابات الفرعية للأطباء ومديريات الأمن بالمحافظات بالاقتداء بهذا الاتفاق والذي يحافظ على استقرار واستمرار تقديم الخدمة الطبية عند حدوث وقائع اعتداء على المنشآت الصحية ويضع واقعة الاعتداء في المسار القانوني الصحيح وهو اعتداء على منشأة وموظف أثناء تأدية وظيفته.