نقابة الأطباء: تلقينا شكاوى من دفعة التكليف ضد إدارة إدفو غرب بإسوان

كتبت آية دعبس

أعلنت لجنة متابعة شؤون أطباء التكليف التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء استمرارها في تلقي شكاوى أطباء التكليف على واتس آب 011151152991 وكانت لجنة التكليف قد تواصلت مع قيادات وزارة الصحة في محافظتي الوادي الجديد والجيزة ولقت تعاونا منهم في حل المشكلات التي طرحها الأطباء وتم توجيه الشكر لهم.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو لجنة التكليف أن هناك شكاوى عديدة تلقتها اللجنة من الأطباء المغتربين المكلفين للعمل بوحدات الرعاية الأساسية بإدارة إدفو غرب اسوان، وتمثلت هذه الشكاوى في انتقاص الإدارة لحوافز المناطق النائية التي يتم صرفها للأطباء بالمقارنة بزملائهم في الإدارات الأخرى بأسوان، وعدم موافقة إدارة إدفو غرب على قيام الأطباء بإجازاتهم القانونية، إضافة إلى سوء استراحات الأطباء بوحدات الرعاية الأساسية.

وأكد الدكتور أحمد السيد أن لجنة التكليف حاولت أكثر من مرة حل تلك المشكلات سواء عن طريق نقابة أطباء أسوان أو إدراة التكليف بوزارة الصحة، إلا أنها وجدت تعنتا من إدارة إدفو غرب بمحافظة أسوان.