اليوم السابع
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أصوات الرعد تضرب سماء الإسكندرية وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة.. صور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 08:25 ص
أصوات الرعد تضرب سماء الإسكندرية وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة.. صور أصوات الرعد تضرب سماء الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت بعض مناطق الإسكندرية صباح اليوم، صدى أصوات الرعد بسماء المحافظة، وسط توقعات بهطول الأمطار الغزيرة.
 
وقد أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من أمس الاثنين، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية بنسبة حدوث 40%.
 
وتوقفت الإجازات وبدل الراحات وانتشرت السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، حيث تستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.
 
وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.
 
 
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أصوات-الرعد-تضرب-سماء-الإسكندرية-(4)

أصوات-الرعد-تضرب-سماء-الإسكندرية-(5)
أصوات-الرعد-تضرب-سماء-الإسكندرية-(5)

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