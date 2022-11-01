أسعار الذهب اليوم تنخفض 10جنيهات.. وعيار 21 بـ1210جنيهات

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعا بحوالي جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1210 جنيهات للجرام، وذلك على خلفية استقرار ملحوظ في سعر الدولار بالسوق المصرفي، حيث سجلت الأسعار مستويات قياسية للمعدن النفيس على مدار الأيام الماضية.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 1037 جنيها.

عيار 21 سجل 1210 جنيهات.

عيار 24 سجل 1383 جنيها.

الجنيه الذهب 9680 جنيها.

عالميا سجلت أسعار الذهب خسارة شهرية هي السابعة على التوالي بسبب ضغط أسعار الفائدة الأميركية المتضخمة في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون الحذرون على اجتماع الفدرالي الأميركى للحصول على إشارات بشأن موقفه في المستقبل.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1642.55 دولار للأونصة في الساعة 0331 بتوقيت جرينتش ولكنه 1% خلال الشهر حتى الآن، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1645.00 دولار، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 19.14 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.7% إلى 938.47 دولار ولكنه اتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ فبراير 2021، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1919.00 دولار ولكنه خسر 11% في أكتوبر في أكبر انخفاض شهري له منذ 5 أشهر.