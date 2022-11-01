أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-11-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 1-11-2022. إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مطاحن شرق الدلتا. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مطاحن شرق الدلتا.



البورصة تربح 6.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.335 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 547.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.97%، والعرب على 7.84%، واستحوذت المؤسسات على 31.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 64 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 62.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 11432 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13878 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4670 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3587 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1226 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.069 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 38%.

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 107.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.71%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 49.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.80%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 25.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 30.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.20%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.65%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.41%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 12.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.32%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.86%.