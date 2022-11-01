أخبار مصر.. الرئيس السيسى لـ"جوتيريش": مصر تعمل على تبنى رؤية شاملة لاحتياجات الدول النامية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية بالجزائر. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة القضايا ذات الأولوية للدول النامية. كما أكد الرئيس تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنـامي مـع الأمـم المتحـدة فـيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، مشيراً في هذا الصدد إلى استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجاري، وسعي مصر للعمل خلال هذه القمة على تبني رؤية شاملة تتضمن احتياجات الدول النامية، مع مراعاة قدرات الدول المتقدمة في ذات الوقت، وذلك بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دولياً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، بما يساعد على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الفندقية بشرم الشيخ استعدادا لـCOP27 فى أثناء زيارته الحالية لشرم الشيخ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولون المرافقون، عددا من المشروعات ألفندقية، كما شهد افتتاح أحدث فنادق سلسلة كليوباترا بالمدينة، وذلك فى إطار العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بمدينة شرم الشيخ؛ استعدادا لانطلاق مؤتمر المناخ COP27، ولاستيعاب حركة السياحة الوافدة خلال ألفترة المقبلة، ورافقه كل من رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والمستثمر السياحى ناصر عبد اللطيف.

وشملت جولة رئيس مجلس الوزراء بالمشروعات ألفندقية، "ريكسوس فيلا"، وفندق "تولينو لامبورجيني"، وفندق "ريكسوس"، بنبق كما شهد افتتاح فندق كليوباترا شرم أكواريوم.

وخلال تفقده للمنشآت ألفندقية ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية على تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خلال هذه المرحلة، وذلك انطلاقا من المقومات التى تزخر بها المدن السياحية وخاصة الساحلية فى مصر، فضلا عن الميزات النسبية التى تنفرد بها كل مدينة، ولذا فقد عملت الدولة على دعم ومساندة قطاع السياحة، وتوفير كل المعطيات الممكنة من أجل دفعه وتنشيطه، ولا سيما وقت الأزمات الطارئة التى يواجهها هذا القطاع بسبب التداعيات العالمية المتلاحقة.

أسعار الذهب اليوم تنخفض 10جنيهات.. وعيار 21 بـ1210جنيهات



تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعا بحوالي جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1210 جنيهات للجرام، وذلك على خلفية استقرار ملحوظ في سعر الدولار بالسوق المصرفي، حيث سجلت الأسعار مستويات قياسية للمعدن النفيس على مدار الأيام الماضية.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 1037 جنيها.

عيار 21 سجل 1210 جنيهات.

عيار 24 سجل 1383 جنيها.

الجنيه الذهب 9680 جنيها.

وزير التعليم للنواب: تقنين مراكز الدروس الخصوصية مقترح وليس قرارًا..



شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، فى اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وحضور وعدد من عمداء كليات التربية.

وأكد الوزير، في كلمته، أن تطوير التعليم قضية دولة ومستمرون في العمل للارتقاء بالعملية التعليمية وتنمية مهارات المعلمين وتحسين الأداء من خلال تبني استراتيجيات داعمة للابتكار وضمان الجودة في التعليم.

وقال الوزير، إن المدرسة هي المكان الطبيعي للتعليم والتعلم؛ والتي يتم فيها تنفيذ جميع الأنشطة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هدفي الاستراتيجي عودة الطلاب إلى المدارس وقد تحقق.

وأكد حجازى أن الدروس الخصوصية أمر واقع منذ عقود وهي عرض لمرض وعلينا معالجة المرض، مشيرًا إلى أن ما تم طرحه حول تقنين مراكز الدروس الخصوصية هو مقترح وليس قرار، وتم تفسيره بشكل خاطئ، وأنه تم طرحه للحوار المجتمعي بهدف الاستماع لكافة الآراء بشأن تقليص أعداد مراكز الدروس الخصوصية "السناتر".

مجلس النواب يوافق نهائيا على علاوة العاملين بالدولة ومنحة أصحاب المعاشات



وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.





الرئيس السيسى يصل مطار هوارى بو مدين.. و"تبون" فى استقباله



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار هوارى بو مدين بالعاصمة الجزائر، حيث كان فى استقباله الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجه صباح اليوم إلى الجزائر الشقيقة، للمشاركة فى القمة العربية الحادية والثلاثين، والتى ستعقد على مدار يومى الأول والثانى من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر المحورى فى تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.





الحكومة تنفى تراجعها عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بشمال سيناء



كشف للمركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الحكومة، أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار أعمال تنمية وتطوير قطاع التعليم بشمال سيناء، والذى يأتى على رأس أولويات الوزارة، سواء من خلال ترميم وتجديد المدارس القائمة أو إنشاء مدارس جديدة، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، مُوضحةً أن جملة الاستثمارات التي تم إنفاقها على قطاع التعليم بشمال سيناء خلال عامين بلغت نصف مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة إنشاء وتأهيل المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023 نحو 240 مليون جنيه، حيث تم إنشاء 22 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإقامة أجنحة في مدارس قائمة، إلى جانب رفع كفاءة 14 مدرسة بالشيخ زويد، مُشيرةً إلى أنه سيتم إنشاء 3 مدارس جديدة بالعريش خلال العام الدراسي الجديد وهى مدارس "المتفوقين والتجريبية والمتعددة".





الأرصاد: تكاثر للسحب الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تكون خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ويشهد، اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40%، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60%، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50%.

حبس مالك عقار فيصل 3 سنوات وغرامة 80 مليون جنيه لتعريضه حياة السكان للخطر



عاقبت محكمة جنح كرادسة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة مالك عقار فيصل بالحبس 3 سنوات وغرامة 80 مليون جنيه، لاتهامه بتعريض حياة المواطنين سكان العقار للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة

وتلقت النيابة العامة بلاغًا بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة، مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي؛ ما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

وانتقلت جهات التحقيق للمعاينة، وتبيت استمرار اشتعال النار بالعقار، ما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وأفادت قوات الحماية المدنية أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول، مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.

وعلى ذلك قررت جهات التحقيق بعد تمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار ندب خبراء المعمل الجنائي؛ لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.





وزير المالية: 1.3% فائضا أوليا بالموازنة.. و6.6% معدل النمو والنزول بالعجز إلى 6.1%



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، موضحًا أن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونية 2022.

وجاءت جيدة، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيه 2022، وللسنة الخامسة على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 87.2% ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026.

قال الوزير، في لقائه مع دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، إننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في إدارة الموانئ وتطوير المنظومة الجمركية، والاستفادة من التجربة السنغافورية بعدما أصبحت سنغافورة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورقمنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.