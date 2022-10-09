6 طرق سهلة لزيادة الدوبامين.. أبرزها الاستماع للموسيقى والتأمل

كتبت ميرفت رشاد

الدوبامين هو هرمون في الدماغ يعمل كناقل عصبي، إنه يساعد عقولنا في وظائف مختلفة مثل الحركة والذاكرة والانتباه والحالات المزاجية والتحفيز وغير ذلك الكثير وبالتالي ، فإن وجود مستويات كافية من الدوبامين أمر بالغ الأهمية للجسم، يمكن أن يسبب نقص الدوبامين اضطرابات مختلفة مثل الاكتئاب ومرض باركنسون ، وإليك الطرق الطبيعية التي يمكننا من خلالها الحفاظ على مستويات الدوبامين لدينا، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

كيفية زيادة الدوبامين بشكل طبيعي:

استمع إلى الموسيقى

ثبت أن الاستماع إلى الموسيقى يعزز إنتاج الدوبامين ويعزز وظائف المخ بشكل أفضل، يزيد الإيقاع والنبضات المتزامنة من نشاط المتعة والمكافأة في الدماغ، هذه الأنشطة تعزز الدوبامين في الجسم في الواقع ، ثبت أن الاستماع إلى الموسيقى يؤدي إلى تحكم أفضل في الحركة للأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون.

كل جيدا

ليس من المستغرب أن يؤثر ما نأكله على أجسامنا وعقولنا، بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن بعض الأطعمة ، على وجه الخصوص ، مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بزيادة "هرمونات السعادة" على سبيل المثال ، ثبت أن تناول الأطعمة الغنية بالجلوتين يفرز مادة السيروتونين، الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية تعزز أيضًا إنتاج الدوبامين، شرب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة أيضا تعزز الدوبامين ويوفر دفعة فورية للطاقة، هذا يساعدك إذا كنت تشعر بالضعف.

احصل على نوم جيد

الحصول على قسط كافٍ من الراحة مهم للجسم والعقل، عندما ننام جيدًا ، يكون لدى الدماغ الوقت لإعادة الشحن ، تظهر الدراسات أن الحصول على ليلة نوم جيدة يعزز أيضًا إنتاج الدوبامين، من ناحية أخرى ، فإن الحرمان من النوم لفترات طويلة أو قلة النوم يؤثر سلبًا على مستقبلات الدوبامين. قد يجعلك هذا عرضة لاضطرابات مزاجية مختلفة.

ممارسة الرياضة

على غرار بعض الأطعمة ، فإن التمارين الرياضية تعزز على الفور إنتاج العديد من "الهرمونات السعيدة" بما في ذلك الدوبامين. في الواقع ، يُطلق على الإفراز الفوري للهرمونات السعيدة بعد التمرين أيضًا اسم "عداء العداء" لأنه يجعلك تشعر بالنشاط والبهجة والسعادة بشكل عام.

التأمل

التأمل هو أحد أكثر الطرق العملية شيوعًا لتحسين الصحة العقلية والرفاهية، لا يساعد التأمل في تعزيز إنتاج الدوبامين فحسب ، بل أثبت أيضًا أنه يحسن الذاكرة، ويحسن التنسيق ، ويقلل من التوتر واضطرابات المزاج الأخرى .

خلق صداقات

لكي يعمل دماغنا بشكل صحيح وينتج الكمية الصحيحة من الهرمونات والعناصر الأخرى ، يحتاج الدماغ إلى نشاط اجتماعي، إن التحدث إلى الناس ، وزيارة أماكن جديدة ، وما إلى ذلك ، كلها تعزز إنتاج الدوبامين إلى جانب هذا ، فإنه يساعد أيضًا في تمرين العقل.