"100 عام توت عنخ آمون" تعرف على خنجر من حديد للملك الذهبى

كتب محمد أسعد

تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

على الرغم من وفاة الملك توت عنخ آمون عن عمر يناهز 19 عامًا، الا أنه ربما تعلم فن القتال والصيد مبكرًا، لذا فقد احتوت مقبرته على العديد من السهام والسيوف والخناجر. وقد تم العثور على خنجرين بداخل لفائف مومياء الملك، صُنع أحدهما من الذهب والآخر من الحديد.

وفي المنظر الخنجر المصنوع من الحديد ذو غمد من الذهب.