ضبط أموال "مقلدة" داخل خزينة فندق بالبحر الأحمر

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم تزوير وتقليد العملات النقدية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لإدارة سياحة وآثار جنوب البحر الأحمر، بقطاع شرطة السياحة والآثار، من أحد الفنادق بمدينة سفاجا، بالعثور على مبلغ مالى عملات محلية "مقلدة" بالخزينة الرئيسية للفندق وخزينة استقبال الفندق وذلك أثناء الجرد الشهرى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر، بإشراف اللواء حسام حسن عبد الحليم مساعد وزير الداخلية تبين قيام "محاسب بالفندق" بإستبدال المبلغ المقلد بالمبلغ الأصلى من خزائن الفندق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعتراف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن مصدر تحصله على تلك العملات المقلدة من (مالك محل أدوات كهربائية "له معلومات جنائية") عن طريق أحد الوسطاء (عاطل) تم ضبطهما.. كما تبين أن وراء إرتكاب واقعة تقليد العملات (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة سفاجا).. تم ضبطهما حال تواجدهما بمحل إقامتهما وبحوزة أحدهما (ماكينة طباعة - جهاز إسكنر - سلك توصيل ماكينة الطباعة بالإسكنر - 18 ورقة تُستخدم فى تقليد العملات – مبالغ مالية مُقلدة "عملات محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.