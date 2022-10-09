10 فوائد صحية للبصل.. أبرزها يقلل من مخاطر مرض ألزهايمر

كتبت فاطمة خليل

1. تناول الكثير من مضادات الأكسدة قد تساعد مضادات الأكسدة في منع تلف الخلايا من خلال محاربة جزيئات الجذور الحرة. البصل عنصر أساسي يمكن إضافته للعديد من الأطعمة، ويحتوي البصل على مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للالتهابات التي تجعل تناوله مفيدًا لصحة قلبك ليس هذا فحسب، بل إنه أيضًا مغذي للغاية، في هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية للبصل.قد تساعد مضادات الأكسدة في منع تلف الخلايا من خلال محاربة جزيئات الجذور الحرة.

يتم تطوير الجذور الحرة عندما يتعرض الجسم للإشعاع أو دخان التبغ. يمكن أن تسبب هذه الجزيئات مرض السكري وأمراض القلب والسرطان.

من خلال تناول البصل ، يمكنك مساعدة جسمك على محاربة الجذور الحرة وتحسين صحتك العامة. 2. يساعد في مستويات السكر في الدم إذا كنت تعاني من مرض السكري، فإن البصل يعد وسيلة ممتازة للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي يحتوي البصل على كمية عالية من البريبايوتكس والألياف في الجسم ، يساعد هذا في تحسين صحة الأمعاء من خلال المساعدة في الهضم وتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهابات. 4. غني بالمغذيات تعمل مركبات الفلافونويد الموجودة في البصل على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم. إذا كانت المستويات منخفضة ، فقد تواجه أعراضًا مثل التعب والقلق والصداع والعديد من العلامات الأخرى.يحتوي البصل على كمية عالية من البريبايوتكس والألياف في الجسم ، يساعد هذا في تحسين صحة الأمعاء من خلال المساعدة في الهضم وتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهابات. يعتبر البصل من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.هذا يعني أنها تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وعدد كبير من العناصر الغذائية. إنها مصدر كبير للبوتاسيوم والمنجنيز. يساعد البوتاسيوم على زيادة الطاقة والتمثيل الغذائي. يساعد المنجنيز الجسم على تكوين النسيج الضام ، ويساعد في صحة العظام ، ويقلل من فرصة تكوين جلطات الدم.

5. خصائص مضادة للالتهابات يحتوي البصل على مادة مضادة للأكسدة تسمى كيرسيتين. كيرسيتين هو مضاد للالتهابات ويعمل على محاربة الالتهابات داخل الجسم. إنه رائع في تقليل التورم والمساعدة في التهاب المفاصل وعلاج التهابات المثانة. 6. الوقاية من بعض السرطانات يحتوي البصل على مادة مضادة للأكسدة تسمى كيرسيتين. كيرسيتين هو مضاد للالتهابات ويعمل على محاربة الالتهابات داخل الجسم. إنه رائع في تقليل التورم والمساعدة في التهاب المفاصل وعلاج التهابات المثانة. إذا كنت قلقًا بشأن خطر إصابتك بالسرطان، فقد ترغب في تناول المزيد من البصل. وجد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل للبصل يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والحنجرة والمبيض.

7. يقلل من مخاطر مرض ألزهايمر أظهرت الدراسات ارتباطًا كبيرًا بين تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكيرسيتين ، مثل البصل ، وانخفاض فرصة الإصابة بمرض الزهايمر. 8. مصدر كبير لفيتامين سي هل تعلم أن البصل يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي؟ فيتامين سي ضروري لجسمك ليعمل بشكل صحيح. يساعد في تكوين الأوعية الدموية ، ويحسن جهاز المناعة ، ويبني الغضاريف. 9. يدعم صحة العظام أثبتت الدراسات أن البصل يحسن كثافة العظام لدى بعض الأشخاص نتيجة لذلك ، قد يساعد استهلاك البصل في تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بالكسور للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. 10. مضاد للجراثيم تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في الأليسين في البصل القولون على محاربة البكتيريا الضارة.

الأليسين هو المركب الذي ينبعث منه رائحة قوية وفريدة من نوعها للبصل. يمكنك التفكير في الليسين كمقاتلك ضد السموم والأمراض.