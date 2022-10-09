اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل تعليم كفر الشيخ: تحميل المواد العلمية على السبورات الذكية لجذب الطلاب

الأحد، 09 أكتوبر 2022 04:43 م
وكيل تعليم كفر الشيخ: تحميل المواد العلمية على السبورات الذكية لجذب الطلاب جانب من زيارة وكيل الوزارة
كفر الشيخ - فريق المحافظات

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أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تفقده لمدرسة السعيدية الجديدة بنات التابعه، لإدارة شرق كفر الشيخ، على الاستفادة من معمل التطوير وتشغيل 11 سبورة ذكية بالمدرسة، وتحميل المواد العلمية، والاستفادة منها، لتكون عاملا لجذب الطلاب، وتفعيل البث المباشر لحصص مدرستنا، والاستفادة من ممارسة الأنشطة والملاعب.

وتفقد وكيل الوزارة خلال جولته بالمدرسة عدداً من الفصول، وناقش الطالبات فيما دروسه من موضوعات في عدد من المواد الدراسية، كما تفقد غرفة الاقتصاد المنزلي والأنشطة موجها المعلمين بمشاركة الطالبات في ممارسة الأنشطة  المتعددة وخاصة أعمال الاقتصاد المنزلي، كما تفقد معمل العلوم ومعمل الحاسب الآلي، مشيدا بتجاوب الطالبات مع معلميهم.

 

الطالبات بالمدرسة
الطالبات بالمدرسة

 

جانب من زيارة وكيل الوزارة
جانب من زيارة وكيل الوزارة

 

خلال زيارة وكيل الوزارة للمدارس
خلال زيارة وكيل الوزارة للمدارس

 

طالبات مدرسة السعدية
طالبات مدرسة السعدية

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس

 


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