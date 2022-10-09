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وفاة الفيلسوف الفرنسي "برونو لاتو" عن عمر ناهز 75 عامًا فى باريس

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:42 م
وفاة الفيلسوف الفرنسي "برونو لاتو" عن عمر ناهز 75 عامًا فى باريس برج ايفل
كتبت: هناء أبو العز

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 توفي الفيلسوف وعالم الاجتماع الشهير الفرنسي "برونو لاتور"، الذي يعتبر أحد أعظم المفكرين الفرنسيين المعاصرين، عن عمر ناهز 75 عاما في العاصمة الفرنسية "باريس".
 
وأعلنت دار النشر الفرنسية (الطبعات الاكتشاف) - في بيان نقل راديو "فرنسا الدولي" مقتطفات منه اليوم /الأحد/ - وفاة الفيلسوف الفرنسي "لاتور"، معربة عن خالص تعازيها لأسرته.
 
وكان "لاتور" الذي ولد في 22 يونيو عام 1947، قد حصل على "جائزة هولبيرج" عام 2013، وجائزة "كيوتو" للفنون والفلسفة عام 2021 عن جميع أعماله.. وكان مفكرا معنيا بالبحث الميداني وأحد رموز الفكر البيئي.
 
 

برونولاتور

باريس

الفكر البيئى

دار النشر



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