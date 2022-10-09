وزير الدولة اليابانى للدفاع: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم إطلاق الصاروخ الأول حوالي الساعة 47ر1 صباحا بتوقيت اليابان، ويقدر أنه قطع مسافة تصل إلى 350 كيلو مترا تقريبا ووصل أقصى ارتفاع له لحوالي 100 كيلو متر، بينما تم إطلاق الصاروخ الثاني في حوالي الساعة 53ر1 صباحا بالتوقيت ذاته، ويقدر مسار الرحلة بحوالي 350 كيلو مترا على ارتفاع أقصى يبلغ حوالي 100 كيلو متر.. وأفادت التقارير بأن الصاروخين سقطا في بحر اليابان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأوضح الوزير أن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية "يهدد سلامة أمتنا والمنطقة والمجتمع الدولي.. لذلك ندينها بشدة"، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن أضرار للطائرات أو السفن، وأن الحكومة تحلل احتمالية أن تكون المقذوفات هي صواريخ باليستية أطلقتها غواصات.

وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن هذه هي المرة الـ25 هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ باليستية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخين اليوم الأحد، جاء بعد يوم واحد من إنهاء سول وواشنطن تدريبات بحرية شملت حاملة طائرات أمريكية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الحنوبية في نسختها بالإنجليزية عن بيان الجيش إن قواته رصدت عمليات إطلاق لصواريخ من مقاطعة جانجون، وأنها حلقت 350 كم على ارتفاع حوالي 90 كم.

ووفقا لخبراء عسكريين في كوريا الجنوبية، فإنه بالنظر إلى مسافة وارتفاع الصواريخ، يُفترض أن تكون الصواريخ "فائقة العيار"، وتم إطلاقها من نظام إطلاق صواريخ متعدد، يُعرف باسم كيه إن-25.

وأكد الجيش الكوري الجنوبي أن عملية الإطلاق الأخير هي عمل استفزازي مثير يقوض السلام ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في المجتمع الدولي، كما أنها انتهاك واضح وخطير لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتابع أن قواته ستحتفظ بحالة الاستعداد القصوى، وستتبع وتراقب التحركات ذات الصلة بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وذلك لمواجهة إي استفزازات إضافية.