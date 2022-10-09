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وزير التموين: ميزانية دعم الخبز 51 مليار جنيه سنويا وحافظنا على الرغيف المدعم

الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:00 م
وزير التموين: ميزانية دعم الخبز 51 مليار جنيه سنويا وحافظنا على الرغيف المدعم على المصيلحى وزير التموين
كتب ــ مدحت وهبة

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية يبلغ 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا، ما يعادل 3 مليارات جنيه شهريا، مشيرا إلى أن زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، تبلغ تكلفتها التقريبية نحو 900 مليون جنيه أي أن قيمة الزيادة حوالي 30%، وبالتقريب زيادة مليار جنيه شهريا، لافتا إلى أن القيمة الفعلية التي تم اعتمادها في الموازنة لزيادة التموين خلال الـ6 أشهر هي 5.5 مليار جنيه.
 
وقال وزير التموين، إنه تم الحفاظ على قيمة رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش، وأن ميزانية دعم الخبز السنوية تبلغ 51 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المتوسط العام للزيادة بناء على زيادة القمح المحلي حتى اليوم، كلفت الدولة 5.5 مليار جنيه، والزيادة في أسعار القمح المستورد حتى اليوم كلفت الدولة 16 مليار جنيه، أي ما يقرب من 22 مليار جنيه زيادة عن المخطط، لافتا إلى أن دعم الخبز قد يصل إلى 73 مليار جنيه خلال هذا العام، مشددا على أنه على الرغم من ذلك لا زيادة في أسعار الخبز.

التموين

مصر

مخزون السلع الغذائية

أسعار السلع الغذائية

السلع الاساسية

بطاقة التموين

دعم بطاقات التموين

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