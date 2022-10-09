وزير التعليم العالى يغادر إلى باريس للمشاركة بالدورة 215 للمجلس التنفيذى لليونسكو

كتب ـ محمد صبحى

غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، صباح اليوم الأحد، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس للمُشاركة في أعمال الدورة (215) للمجلس التنفيذي لليونسكو، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المُقرر أن يلقي الوزير كلمة جمهورية مصر العربية بالجلسة الصباحية، فضلاً عن الاستماع لكلمات مُمثلى الدول الأعضاء، حول مُختلف القضايا المُتعلقة بمجالات عمل المُنظمة.

وعلى هامش فعاليات المجلس، سيعقد وزير التعليم العالي لقاءات مع عدد من المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة فى المجلس، خاصًة في مجالات التربية والعلوم، والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

ومن ناحية أخرى، سوف يعقد الوزير لقاءات مهمة لمتابعة انتظام الأعمال التنفيذية والتجهيزات، ومعدلات التنفيذ لمشروع "بيت مصر"، حيث يهدف إنشاء "بيت مصر" إلى توفير سكن للطلاب المصريين الدارسين فى أنحاء باريس، ويضم حوالي 200 غرفة، كما يضم فراغات معمارية لأنشطة ثقافية متعددة ليصبح مركز إشعاع حضاري وثقافي مصري بقلب باريس، فضلَا عن أنه له طابع معماري مصري متميز، ويجمع بين الأصالة والمعاصرة.

جدير بالذكر، أن المجلس التنفيذى لمُنظمة اليونسكو ينعقد كل ستة أشهر، ويضم 58 دولة من إجمالي 193 دولة عضو بمُنظمة اليونسكو، وتعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المُؤسسة لليونسكو، والتى انضمت لعضوية المُنظمة عام 1946 .