التعليم العالى: مصر تشارك فى حفل تكريم الفائزين بالأسبوع العربى للبرمجة بتونس

كتب ـ محمد صبحى

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حول مشاركة مصر في فعاليات الاحتفال بتكريم الفائزين من جمهورية مصر العربية والوطن العربي، في الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة"، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، بحضور الدكتور فتحي السلاوتي وزير التربية بالجمهورية التونسية، والدكتور محمد ولد أعمر مدير عام منظمة الألكسو، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمنظمة الألكسو بالجمهورية التونسية.

في بداية كلمته، نقل الدكتور أشرف العزازي تحيات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى المشاركين، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاح الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة.

وأشار رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، إلى أن الدورة الثانية من الأسبوع العربي للبرمجة قامت فى ضوء ما تحقق من نتائج متميزة، وما تم حصاده من ثمار خلال الدورة الأولى للأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان "البرمجة والزخرفة"، والتي نُظمت بالجمهورية التونسية، وتعُد الأولى من نوعها في العالم العربي، مؤكدًا على ضرورة التكامل والتنسيق بين الدول العربية؛ لتحقيق الأهداف المنشودة لنهضة الوطن العربي، وتقدم شبابه بخطى حثيثة؛ لمواكبة تغيرات العصر، ومعالجة قضاياه، فضلاً عن تبني سياسات تعليمية غير تقليدية تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وأكد المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على ثقة القيادة السياسية المصرية في الشباب العربي لبناء المستقبل، موضحًا أن هذه الثقة تُرجمت من خلال عدد من المبادرات من بينها، تنظيم "منتدى شباب العالم"، مشيرًا إلى أن الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة نُظمت تحت رعاية جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أهمية بذل مزيد من الجهد لرعاية النشء العربي، خاصة الموهوبين والمُبدعين في مختلف المجالات.

وخلال فعاليات الاحتفال، تم تكريم الفائزين من مصر، على النحو التالي:

- الفريق الذهبي: من سن 15 إلى 18 عامًا، والمكون من (المعلمة دعاء محمد على، والطالب زياد رضا جودة).

- الفريق الذهبي: من سن 12 إلى 15 عامًا، والمكون من (المعلمة سناء محمد مصطفى، والطالب أحمد أشرف محمد).

- الفريق الذهبي: من سن 12 إلى 15 عامًا، والمكون من (المعلمة لميس جودة أمين، والطالبة أروى وسام).

- الفريق الذهبي: أقل من سن 12 عامًا، والمكون من (المعلمة هبة محمود نور محمد، والطالبة فريدة وجدي).

شارك في فعاليات الاحتفال، د. محمد الجمني مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالألكسو، و السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وأ.وداد الرزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، ود.إسماعيل الشربيني مُستشار اللغة الإنجليزية بقطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، وعضو اللجنة العلمية للأسبوع العربي للبرمجة.

جدير بالذكر، أن الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة تهدف إلى مساعدة الطفل العربي على اكتشاف المشكلات البيئية، وإيجاد الحلول المُناسبة لها، فضلاً عن تفعيل دور المدرسة في المُشاركة في حماية البيئة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الطفل العربي على استيعاب مفاهيم وأساليب التقنيات الحديثة، وكذا تأهيل المُدرسين المُشاركين في هذا الحدث بجميع تخصصاتهم ومستوياتهم التعليمية من خلال برنامج تدريبي تم إعداده لهذا الغرض.

كما شارك في منافسات الأسبوع العربي للبرمجة المؤسسات التربوية الحكومية والخاصة من الوطن العربي، ومدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الحكومية والخاصة، فضلاً عن المدرسين المنتمين إلى المدارس الحكومية والخاصة من الوطن العربي، إضافة إلى التلاميذ من سن 6 سنوات إلى 18 سنة من الوطن العربي، حيث شارك أكثر من اثنين مليون ومائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة وثمانية مُشارك على مستوى الوطن العربي خلال الأسبوع العربي للبرمجة، والذى أقيم خلال الفترة من 20 فبراير 2022 وحتى 28 فبراير 2022.



