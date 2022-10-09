نائب محافظ الجيزة تؤكد جاهزية الوحدات والمراكز الصحية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كتبت - مرام محمد

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اليوم الأحد، انتظام سير حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من داخل مركز الرعاية الصحية الأولية لطب الأسرة بميت عقبة بحى العجوزة، لضمان تحقيق استفادة المواطنين منها والوصول إلى الأعداد المستهدفة من التطعيم.

وأكدت نائب المحافظ، على جاهزية كافة الوحدات والمراكز الصحية والفرق الطبية للحملة، والتي تستهدف الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة الجيزة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وأوضحت أن التطعيم في الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية وبجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة.

رافق نائب المحافظ، خلال إطلاق الفعاليات، اللواء ياسر مدين رئيس حي العجوزة، والدكتورة أمل وكيل مديرية الصحة بالجيزة، والدكتور أحمد علي مدير مركز صحة ميت عقبة.