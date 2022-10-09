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منسق حياة كريمة بمطروح: مبادرة راجعين نتعلم تستهدف 55 ألف طالب بالجمهورية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 08:14 م
منسق حياة كريمة بمطروح: مبادرة راجعين نتعلم تستهدف 55 ألف طالب بالجمهورية حياه كريمه
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور عبد الرحمن الطباخ منسق مبادرة حياة كريمة في مطروح: خلال الفترة الماضية، كان لدينا مبادرات كثيرة، ولكن من أفضل المبادرات التي تم طرحها من المؤسسة هي "راجعين نتعلم"، متابعا: أقمنا احتفالية كبيرة بالمحافظة لتوزيع مستلزمات مدرسية على الفئات المستهدفة.

وأضاف منسق مبادرة حياة كريمة في مطروح، خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مبادرة راجعين نتعلم تدعم 55 ألف طالب على مستوى الجمهورية، وتستهدف توفير المستلزمات المدرسية للفئة التي تم إعفاؤها من المصروفات الدراسية.

ولفت منسق مبادرة حياة كريمة في مطروح، إلى أن الفئات المستهدفة من مبادرة راجعين نتعلم هم الفئات الأكثر استحقاقا وأبناء الشهداء والحاصلين على معاش تكافل وكرامة، حيث تعتبر  هذه المبادرة من أكثر المبادرات إنسانية وشهادنا فرحة الأولاد بهذه المبادرة .

 


حياه كريمه

عبد الرحمن الطباخ

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