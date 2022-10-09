مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية..11% لبرنت

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية بأكثر من 16%، حيث حقق خام القياس العالم برنت مكاسب أسبوعية بنحو 11%، كما حقق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بنحو 17% وسجلت الأسعار أعلى مستوى في 5 أسابيع في نهاية تعاملات الجمعة مرتفعة بنحو 4%.

وسجلت أسعار النفط،97.92 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 92.64 دولار للبرميل.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن قرار مجموعة (أوبك+) المتعلق بخفض إنتاج النفط غير مفيد وغير حكيم بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة.

وأضافت يلين في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها"، منتقدة بطء الحلفاء في إرسال المساعدات المالية لأوكرانيا.

واتفق أعضاء (أوبك+) في ختام اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 أكتوبر، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، كما قررت المجموعة تمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.