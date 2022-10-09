مصر وفرت قمحا من الخارج بمليار و621مليون دولار للحفاظ على الأسعار المحلية مستقرة

كتب: مدحت عادل

أدى تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية مع بداية العام إلى موجه من التقلبات في سوق أسعار السلع الأساسية، ورغم تلك التقلبات استطاعت الدولة أن تلعب دورا كبيرا في توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية وفقا لما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت بيانات الجهاز إن الدولة وفرت قمح لسد احتياجات السوق المحلية بقيمة بلغت نحو مليار و621 مليون دولار الفترة من يناير وحتى يونيو العام الجاري 2022، مقابل مليار و555 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى يونيو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 66 مليون و253 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى أن توافر القمح جاء على فترات متباينة خاصة مع بداية نشوب الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، حيث كانت قيمة القمح الوارد للسوق المحلية نحو 175 مليونا و931 ألف دولار، بينما كانت 341 مليون و102 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع 165 مليونا و171 ألف دولار، وأيضا فى مارس سجلت الواردات المصرية من القمح نحو 310.8 مليون دولار، مقابل 317 مليون دولار في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و164 ألف دولار بنسبة تراجع بلغت 1.9%، أما في شهر يونيو الماضي، فقد ارتفعت الواردات المصرية من القمح لتسجل 312 مليونا و580 ألف دولار، بينما كانت نحو 92 مليونا و383 ألف دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 220 مليونا و197 ألف دولار.