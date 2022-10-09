مصرع طالبة عقب إصابتها بحالة تسمم فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طالبة تبلغ من العمر 19 سنة مصرعه بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج على إثر تناولها طعاما منزليا دون غسل يديها الملوثة بسم الفئران، وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق في الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طالبة عقب إصابتها بحالة تسمم وتم نقلها للمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول المدعوة ياسمين ا ف سيد 19 سنة طالبة وتقيم بناحية أولاد الشيخ دائرة المركز إلى ستشفى دار السلام المركزى مصابه " بحالة إعياء " إدعاء تناول مادة سامة وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة.

وبسؤال كل من والدها أبو الحمد ف س ع 57 سنة مزارع ووالدتها أزهار ع م ا 52 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية قررا قيام أبنتهما المذكورة بوضع سم فئران بأركان المنزل وتناولها الطعام دون غسل يدها مما نتج عنه إصابتها ووفاتها ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.