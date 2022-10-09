مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، إثر اصطدام توكتوك كانوا يستقلونه بسيارة ملاكى على طريق منية النصر-الزرقا، وانقلاب المركبة بهم فى إحدى الترع.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باصطدام توكتوك بسيارة ملاكى وسقوطه بإحدى الترع أمام قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر، ووفاة شخص وإصابة إثنين.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع جمال إبراهيم طه ياسين 17 سنة، وإصابة أشرف ال.م.ال. 17 سنة، ووالدته أمل إ.م.ال. 40 سنة، بكدمات وجروح متفرقة، وجميعهم مقيمين بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين لمستشفى منية النصر، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.