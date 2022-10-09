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مصرع سيدة صدمها القطار فى بنى سويف

الأحد، 09 أكتوبر 2022 09:55 ص
مصرع سيدة صدمها القطار فى بنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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لقيت سيدة في نهاية عقدها الخامس، مصرعها، اليوم الأحد، إثر اصطدام قطار بها قرب مزلقان سكة حديد الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف جثتها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع إثر اصطدام قطار بها قرب مزلقان سكة حديد الواسطى.

ووجَّه مدير الأمن بنقل جثة المتوفية إلى المشرحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى "سحر . ح . ع . م " 49 سنة، وتقيم محافظة بني سويف جثة هامدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.

 

 

 


hany fawlat
9:49 AM (1 minute ago)
 
to me
 
 
 
 
 
 
مصرع سيدة مها القطار فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى 
 
 
لقيت سيدة في نهاية عقدها الخامس، مصرعها، اليوم الأحد، إثر اصطدام قطار بها قرب مزلقان سكة حديد الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف جثتها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.
 
تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع إثر اصطدام قطار بها قرب مزلقان سكة حديد الواسطى.
ووجَّه مدير الأمن بنقل جثة المتوفية إلى المشرحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.
 
واستقبل مستشفى الواسطى المركزى "سحر . ح . ع . م " 49 سنة، وتقيم محافظة بني سويف جثة هامدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.
 
 
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