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مسؤول التغذية باليونيسف يكشف عن تأثير التغير المناخي على زيادة مرض السمنة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 02:29 م
مسؤول التغذية باليونيسف يكشف عن تأثير التغير المناخي على زيادة مرض السمنة اليونسيف
كتبت : هند المغربي

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أكد الدكتور معتز صالح مسؤول التغذية بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن هناك علاقه قوية بالأمراض، خاصة مرض السمنة بما يواجه العالم من تحديات التغير المناخي.
 
جاء ذلك خلال جلسه نظمتها منظمه الأغذية والزراعة " الفاو" على هامش مؤتمر الشباب المحلي LCOY بحضور الدكتور زهرة صالح كبير خبراء التغذية في الفاو ودكتور معتز صالح مسؤول التغذية في اليونيسف وراوية الدابي مسؤول التواصل بمنظمة الفاو والدكتور محمد موسي مسؤول الاعلامي بمنظمة الفاو وعدد كبير من الشباب من مختلف الجامعات المصرية 
 
وأوضح الدكتور معتز صالح، أن البيئة المحيطة والأنماط تدعو للسمنه حيث يتم استهلاك الكثير من المواد البلاستيكية لتقديم الوجبات السريعة والتي تكون مشبعة بالدهون الغير صحية وبالتالي يتم تسخينها بشكل خاطىء مما يزيد من العملية التفاعلية ويؤدي إلى الإصابة بالسمنة. 
 
يذكر أن مؤتمر "LCOY" مؤتمر الشباب المحلي تابع للمنظمة الشبابية الرسمية للأمم المتحده لتغير المناخ،(Official Youth Constituency of UNFCCC) وهي منظمه امميه تضم اكثر من ١٦ الف شاب وشابه ، وكذلك اكثر من الفين منظمه تعمل في مجال البيئة بالتعاون مع  مركز إعلام الأمم المتحدة بالقاهره UNIC والأمم المتحدة للسكان UNFPA و ACT.S for Sustainable Development واليونيسف وusaid والجامعة الأمريكية ووزارة الشباب والرياضة  
 
 
 

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