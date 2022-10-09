اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يقرر رفع كثافة فصول رياض الأطفال استجابة لأولياء الأمور

الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:49 ص
محافظ قنا يقرر رفع كثافة فصول رياض الأطفال استجابة لأولياء الأمور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بجميع المدارس " رسمي – رسمي للغات ، والمدارس المتميزة للغات وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وقال محافظ قنا، إنه تمت الموافقة علي زيادة عدد الأطفال من 36 إلى 45 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، وزيادة عدد الأطفال من 29 إلى 36 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس المتميزة.

 وأضاف الداودي، أن القرار جاء نظرًا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، وكثرة الطلبات المقدمة بقوائم الانتظار في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وإيمانا منه بدور رياض الأطفال الذى يُعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدراته في التعبير عن نفسه.

 


 


رفع كثافة الفصول

رياض الاطفال

مدارس اللغات

محافظ قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة