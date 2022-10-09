محافظ قنا يقرر رفع كثافة فصول رياض الأطفال استجابة لأولياء الأمور

قنا صابر سعيد

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بجميع المدارس " رسمي – رسمي للغات ، والمدارس المتميزة للغات وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وقال محافظ قنا، إنه تمت الموافقة علي زيادة عدد الأطفال من 36 إلى 45 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، وزيادة عدد الأطفال من 29 إلى 36 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس المتميزة.

وأضاف الداودي، أن القرار جاء نظرًا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، وكثرة الطلبات المقدمة بقوائم الانتظار في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وإيمانا منه بدور رياض الأطفال الذى يُعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدراته في التعبير عن نفسه.



