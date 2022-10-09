محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير فندق "ميريت آمون" بمدينة ناصر.. صور

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة فندق "ميريت آمون" التابع للمحافظة بمدينة ناصر، بحضور كل من الدكتورة نجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام، ورئيس مجلس إدارة الفندق، والمهندسة عبير الطيب مدير التنسيق الحضاري بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أهمية تطوير ورفع كفاءة الفندق، واستغلال الإمكانات المتاحة، وذلك في إطار تعظيم موارد المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها بسرعة انتهاء جميع الأعمال بالفندق حتى يكون جاهزا لاستقبال النزلاء.

يذكر أن أعمال التطوير شملت جميع الغرف بالفندق، والذي يشمل عدد 32 غرفة تتضمن عدد 5 أجنحة رئيسية ومطعم رئيسي إضافة إلى المخزن والغرف الإدارية بالدور الأرضي، كما تم القيام بأعمال إحلال وتجديد دورات المياه ووصلات الصرف الصحي الخارجية، وأعمال الكهرباء وتغذية المياه، وشبكات الانترنت، وأعمال التشطيبات الخارجية للغرف ودورات المياه الملحقة، وتركيب بورسلين للأرضيات، وأعمال الألوميتال والسيكوريت والسيراميك

كما شملت أعمال التطوير أيضا رفع كفاءة المطعم الرئيسي للفندق بالدور الأول علوى بما يليق بالمستوى العام للفندق، وكذلك أعمال الجيبسيوم بورد للاسقف، وديكورات الحوائط.