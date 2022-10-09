محافظ الشرقية يُهنئ لاعبي فريق "الميني فوتبول" لحصولهم على بطولة الدوري

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعبى فريق المبنى فوتبول بمركز شباب عمر مصطفى بمنيا القمح لتألقهم وحصولهم على كأس بطولة الدورى المصرى الممتاز للرجال فى نسخته الثانية لعام 2022 والتى أقيمت على أرض ملعب نادى ايروسبورت الرياضى فى حضور الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى واللواء طيار أركان حرب طارق عبد الله رئيس نادى ايروسبورت الرياضى والأستاذ أحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين المصرى والعربى للمينى فوتبول والسفير مهاب نصر مساعد وزير الخارجية وعدد من أعضاء مجلس النواب.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بدعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادى والمعنوى لتحقيق البطولات المحلية والدولية وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، متمنياً لهم مزيداً من التفوق الرياضى ورفع اسم المحافظة ومصر عالياً.

وكان لاعبو مركز شباب عمر مصطفى الرياضى بمنيا القمح استطاعوا الفوز بجدارة واستحقاق على فريق نادى عز الدخيلة بنتيجه 2 /1 وسط أجواء اتسمت بالتنافس الشريف والروح الرياضية العالية.

يذكر أن رياضة "المينى فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كإسمها ولكنها منفصلة ومختلفة تماماً عن كرة القدم التقليدية، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات فى قواعدها وحجم الكرة التى تلعب بها ويبلغ قطر الكرة فى رياضة المينى فوتبول مقاس 4.5 فى حين أن كرة الصالات مقاس 4 وكرة القدم مقاس 5 ويبلغ الملعب 30 فى 50 مترا والمرمى بعرض 4 أمتار فى ارتفاع مترين، كما يبلغ عدد لاعبى الفريق فى رياضة المينى فوتبول 6 لاعبين بواقع 5 لاعبين وحارس مرمى للفريق الواحد، و6 تغييرات مفتوحة طوال شوطى المباراة، ويتم قيد 25 لاعباً فى قائمة الفريق كحد أقصى و12 لاعباً كحد أدنى وتقام المباراة على شوطين مدة كل شوط 25 دقيقة وراحة ما بين الشوطين لمدة 10 دقائق.