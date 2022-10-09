محافظ الدقهلية يستعرض الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات

الدقهلية فريق المحافظات

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور محمد خلاف مدير مستشفى المنصورة التخصصى، والدكتور احمد حشيش مدير المستشفى الدولى والدكتور احمد النقيب المدير الطبى بالمستشفى الدولى، والدكتور احمد سعد نائب مدير المستشفى الدولى، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة..

وقد استعرض محافظ الدقهلية خلال الاجتماع الجهود والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات ويثمن جهود القائمين على العمل بهما.

وأكد "مختار" أن هدفنا جميعا هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من جميع روافد الخدمة الطبية بنطاق المحافظة لتظل الدقهلية عاصمة مصر الطبية.

وأشار "مختار" لمديرى المستشفيات لضرورة مراجعة احتياجاتهم اللازمة للتنسيق مع وزارة الصحة للعمل على تلبيتها وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد "مختار" ثقته فى الكوادر الطبية العاملة وهيئات التمريض بالمستشفيات ووجه لهم الشكر على جهودكم المتميزة.

وأوضح مديرى المستشفيات أنه يتم تقديم الخدمات العلاجية للمرضى والمترددين فى اطار منظومة التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو العلاج الاقتصادى وذلك حسبما يطلب المريض.