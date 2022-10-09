محافظ الدقهلية يحيل 70 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والاسواق اسفرت عن تحرير 70 محضرًا في مجال المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وقد اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الأسواق والمحلات والمخابز بنطاق مراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين ونبروه و منية النصر وبني عبيد والمنصورة و طلخا وجمصة و بلقاس وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 27 محضر نقص وزن و9 محاضر نقص مواصفات و2 محضر تصرف في دقيق والكمية المضبوطة (10 شكائر) ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحضر عدم وجود قائمة 3 محاضر تجميع دقيق مدعم (بعدد 23 شيكارة) و3 محاضر عدم اعلان عن الاسعار ومحضر عدم حمل شهادةصحية ومحضر تجميع سلع مدعمة و2 محضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) و2 محضر غش تجاري ومحضر عدم الإلتزام بأسعار الأرز ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و2 محضر تجميع أرز بدون ترخيص و4 محاضر سلع بدون فواتيرو2 محضر مخالفة قانون حماية المستهلك ومحضر تصرف في مقرارات تموينية، ومحضر بيع بأزيد من السعر (مقررات تموينية) و2 محضر عدم إعلان عن المقرراتو ومحضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية وقال انه تم التحفظ على 500 كجم سماد اليوريا و26 طن أرز شعير و4.5 طن أرز أبيض وكميات من المقررات التموينية و2 طن جبن و500 كجم حلاوة طحينية و 120 قطعة ملابس و5625 كيس شيبسي وطن نخالة و120 عبوة لحوم مختلفة و4420أمبول وشرائط مخدرات واضاف تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.